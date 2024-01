Bei dieser Vorstellung der Neuauflage wird der von seinen Fans vergötterte Autor Bertram Jewel (Jon Culshaw) von einer Journalistin bloßgestellt. Sie deckt auf, dass Bertram ein vorbestrafter Trickbetrüger mit dem Namen Robert Grimes ist.



Bertrams Fans sind schockiert, haben doch einige von ihnen zehn Jahre Zeit und eine erhebliche Menge Geld in die Suche nach dem Schatz investiert. Sogar seine Freunde Danica (Sally Lindsay) und Eli Trask (Shaun Dooley), die den praktisch bankrotten Bertram bei sich beherbergen, werfen ihn aus dem Haus. Auch ihr Sohn Ludo (Zak Ford-Williams), der zu Bertrams begeisterten Anhängern zählt, lässt sich nur dadurch beschwichtigen, dass er von Bertram die noch nicht veröffentlichte Seite mit dem neuen Bild erhält. Bertram lässt sich dazu überreden, den Schatz auszugraben und zu fotografieren, um zu beweisen, dass er tatsächlich existiert, und um seine Fans zu beruhigen.



Allerdings wird er hierbei von einem Unbekannten überrascht und auf fantasievolle, unschöne Weise ermordet. Die Inszenierung der Leiche erinnert an eines der Bilderrätsel aus dem Buch.



Die Nachforschungen von Inspector John Barnaby (Neil Dudgeon) und DS Jamie Winter (Nick Hendrix) ergeben, dass Bertram seinerzeit zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden war, weil er Hunderten von Wohnungseigentümern nicht funktionierende Gasmelder verkauft hatte, durch die letztlich ein Mensch zu Tode kam.



Bertram hatte sich aber offenbar nicht nur Feinde unter seinen Fans gemacht, er hatte auch dafür gesorgt, dass der Antiquitätenhändler Othello Khan (Omid Djalili) wegen angeblichen Schummelns vom wichtigsten Pub-Quiz der Grafschaft Midsomer ausgeschlossen wurde. Aber warum? Khan berichtet, Bertram habe ihn noch am Abend seines Todes angerufen und sich hierfür entschuldigt. Tatsächlich aber, so Khan, habe Bertrams Verleumdung ihm wirtschaftlich geschadet.



Währenddessen wendet sich Venetia Butts (Selina Cadell), die Mutter des örtlichen Pfarrers, mit dem Angebot an Khan, ihm Bertrams Schatz zu verkaufen, in dessen Besitz sie auf noch unbekannte Weise gekommen ist. Sie können sich jedoch nicht auf einen Preis für die lediglich vergoldete Statuette eines stilisierten Engels einigen, da Venetia über die Jahre hinweg enorme Summen in die Suche investiert hat, die zum größten Teil aus den Taschen ihres Sohnes Sebastian (Oliver Dimsdale), des örtlichen Pfarrers, stammten.



Nur kurz darauf wird im Wald ein neues Opfer aufgefunden, wiederum in einer der grotesken Posen, wie sie in Bertrams Buch zu finden sind. Außerdem stellt sich heraus, dass Ava Butts (Mina Andala), die Ehefrau des Priesters, etwas inniger mit Bertram verkehrte, als es die gesellschaftlich anerkannte Grenze der Züchtigkeit erlaubt.



Und noch während Barnaby und Winter dabei sind, die einzelnen Puzzleteile zu einem klaren Bild zusammenzusuchen, geschieht ein weiterer Mord wie aus dem Bilderbuch.