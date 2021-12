Das Dorf Little Worthy in Midsomer bietet zwei Attraktionen: Den Yarrow-Glamping-Campingplatz, der neben den normalen Annehmlichkeiten eines Campingplatzes besondere Anwendungen aus den Bereichen Wellness und Esoterik anbietet, und "The Hub", ein beliebtes Internetcafé mit einer Ausstellung über einen urbanen Mythos, der speziell für Little Worthy erfunden wurde: das Wolfmonster.



Selbiges ist eine moderne mythologische Figur mit einem stilisierten Wolfskopf, einem Spazierstock, dessen unteres Ende eine Wolfspfote darstellt, langen, scharfen Metallklauen und einer Vorderlader-Pistole mit einer Silberkugel.



Bevor das Wolfmonster tötet, erscheinen ein paar gewaltige rote Augen über der Tür seines nächsten Opfers. Erfinder der Figur ist Steve Skelton (Matt McCooey), der inständig hofft, durch den überraschenden Erfolg seiner Schöpfung den Respekt und die Zuneigung seiner Frau, die ihn verlassen hat, wiederzugewinnen.



Als der junge, attraktive und vielseitig begabte Handwerker Jez Gladberry (Kojo Attah)im Wald von Little Worthy tot aufgefunden wird, deuten sämtliche Tatumstände auf das Wolfmonster als Täter. Oder richtiger jemanden, der sich der Maske dieses Phantoms bedient. An Tatmotiven fehlt es im Dorf nicht - Eifersucht, persönliche Antipathien - doch keines scheint ausreichend für eine solche brutale Tat zu sein.



Jez war häufig für Brandon (Ferdinand Kingsley) und Rowan Yarrow (Maimie McCoy) tätig, ein Ehepaar, das den Glamping-Campingplatz mit großer Mühe und unter erheblichen finanziellen Opfern aufgebaut hat und in einem monetären Engpass steckt. Die Camping-Veteranen Pat (Mark Williams) und Ronnie Everett (Siobhan Redmond), die seit 30 Jahren jeden Sommer nach Little Worthy kommen, freuen sich, der Polizei helfen zu können und liefern viele, jedoch nicht immer nützliche Informationen. Der neue Glamping-Aspekt ihres Traditionscampingplatzes spricht sie jedoch wenig an, und auch im Dorf gibt es so manchen, der die Einrichtung als überflüssig oder gar als Schandfleck empfindet.



Auch die Betreiberin des Internet-Cafés "The Hub", Mel Wallace (Sinéad Matthews), unterstützt Barnaby nach Kräften, doch zunächst vermag nichts zu erklären, wie eine mythische Figur zum Leben erwachen und einen Menschen töten kann.



Unglücklicherweise bleibt es nicht bei dem einen Mord: Schon bald sucht sich das Wolfmonster sein zweites Opfer, und dies praktisch vor Sergeant Winters (Nick Hendrix) Augen, der die Tat jedoch nicht verhindern kann. Barnaby (Neil Dudgeon) muss seine ganze Kombinationsgabe aufbringen und braucht die tatkräftige Unterstützung der Rechtsmedizinerin Fleur Perkins (Annette Badland), um das Wolfmonster zur Strecke zu bringen.