DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) nimmt die Ermittlungen auf und beginnt beim Opfer der ersten Attacke, Bienenzüchter Ambrose Deddington (Griff Rhys Jones). Dieser produziert zusammen mit seiner Schwester Tamara (Imogen Stubbs) den begehrten und extrem teuren Apley-Court-Honig, dem erstaunliche medizinische Wirkungen nachgesagt werden.



Wie sich schnell herausstellt, unterhielt Ambrose eine heimliche Liebesbeziehung zu der so unsanft aus dem Leben gestochenen Serena (Renée Castle).



Ambrose verdächtigt seinen Neffen Jude Deddington (Jack Fox), der zusammen mit seiner geistig verwirrten Mutter Melissa (Jacquetta May) auf der heruntergekommenen Lavender Lane Farm lebt. Dort betreibt er ebenfalls Bienenzucht und versucht, einen Honigwein zu vermarkten - zunächst mit wenig Erfolg.



Ambrose und Jude hatten sich aufgrund unterschiedlicher Auffassungen von der Bienenzucht entzweit. Und Ambrose hatte Jude und Melissa aus dem zu Apley Court gehörigen, moderat luxuriösen Witwenhaus auf die schäbige Lavender Lane Farm verbannt - unrechtmäßig, wie Jude findet.



Jude gibt den Konflikt zu, bestreitet aber sowohl den Angriff auf seinen Onkel als auch den hinterlistigen Mord per Biene nachdrücklich. Das ist nicht weiter schlimm, denn an weiteren Tatverdächtigen herrscht kein Mangel.



Zum einen wäre da noch Ambroses Schwester Tamara, die als extrem eifersüchtig gilt. Auch der alternde Dorfpfarrer Nigel Brookthorpe (Derek Griffiths) hätte ein Motiv, weil er rettungs- und aussichtslos in Serena verliebt war.



Selbst Jude gerät mit der Enthüllung der Liebelei zwischen Ambrose und Serena erneut ins Visier der Ermittler: Dessen Erbrecht wäre durch eine potenzielle Eheschließung zwischen seinem Onkel und der Ärztin gefährdet gewesen.



Doch noch bevor John Barnaby und sein Assistent DS Jamie Winter (Nick Hendrix) tiefer in die stacheligen Verstrickungen der Tatverdächtigen eintauchen können, geschieht der nächste Mord - diesmal begangen mit reinem Bienengift.