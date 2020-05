John Merrill, zynischer Marketingdirektor von Monarch Tobacco, ist der Hauptverdächtige. Seine Uhr wurde in der Nähe der Leiche gefunden, ebenso weiße Tonspuren an den Rädern seines Jeeps, die mit Proben vom Tatort übereinstimmen. Seine Frau Kate findet im Schrank ein Hemd mit Lippenstift am Kragen - in exakt derselben Farbe, die Carla trug.



Sowohl sie als auch ihre beste Freundin Liz Frances, die pikanterweise ein Verhältnis mit John hat, gestehen Inspector Barnaby zögerlich, dass John sie beim Liebesspiel gern würgt. Doch Barnaby bleibt misstrauisch: Die sogenannten Beweise sind einfach zu eindeutig.



Und welche Rolle spielen die anderen Bewohner von Midsomer Worthy wie George Meakham oder der windige Bill Mitchell, der als Manager von Monarch Tobacco mit dem Tod seines Markenzeichens eine Menge Geld verliert? Als ein weiterer Mord geschieht, bekommen Inspector Barnaby und Sergeant Troy den entscheidenden Hinweis und kämpfen gegen die Zeit.