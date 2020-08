Für Inspector Tom Barnaby und Sergeant Troy ergeben sich an der Suizidtheorie schnell Ungereimtheiten: Bartlett, dessen Familie schon seit Jahrhunderten in der Gegend ansässig ist, hat eine Affäre mit seiner Anwältin Bernadette Sullivan, die ihn und andere Einwohner in einem Rechtsstreit gegen den arroganten Farmer James Harrington vertritt.



Susan, James und Simon waren als Jugendliche eng befreundet. Doch Susan wandte sich unerwartet von James ab, um Simon zu heiraten. Haben Bernadette oder James' Frau Caroline die Konkurrentin aus dem Weg geräumt? Denn Barnaby findet heraus, dass Susan und James wieder ein Verhältnis hatten.



Außerdem wurde die E-Mail, mit der sie ihrem Mann ihren Selbstmord angekündigt hatte, erst Stunden nach dem Zeitpunkt abgeschickt, zu dem die Kinder sie im Wald gesehen hatten. Kurze Zeit später wird James Harrington tot aus seiner Jauchegrube geborgen - zuvor vergiftet mit einer starken Substanz. Barnaby und Troy haben es offenbar mit einem unbarmherzigen Täter zu tun, der rücksichtslos einen perfiden Plan verfolgt.