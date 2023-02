Detective Chief Superintendant Elaine Bennet (Sabina Franklyn) feierte kurz vor ihrem Tod noch mit erheblichem Pomp ihren Eintritt in den Ruhestand. Elaine war nicht bei allen Kollegen beliebt; ihre Betriebsamkeit und ihr Bestreben, sich in jede öffentliche Funktion zu drängen, empfanden manche als überwältigend.



Der Feier ferngeblieben war ihr zweiter Ehemann, Damian Bennet (Gary Beadle), selbst Ex-Polizist, der den Dienst aber bereits vor Jahren unter dem Verdacht der Bestechlichkeit freiwillig quittiert hat und seitdem als Privatdetektiv arbeitet.



Am Morgen nach der Feier wird Elaine in ihrem Wagen tot aufgefunden. Sie scheint durch einen Unfall zu Tode gekommen zu sein, doch eine durchschnittene Bremsleitung deutet auf Mord hin. Damian kann nicht sagen, wann Elaine das Haus verlassen hatte, da er zu betrunken war, um es zu bemerken.



DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) erinnert sich an eine Begebenheit mit Damian. Er berichtet seinem Assistenten DS Jamie Winter (Nick Hendrix), dass Damian Bennet und dessen Kollege Sebastian Cabot (Tom Conti) vor langer Zeit einen entscheidenden Durchbruch bei einem großen Geldraub, dem sogenannten Goldman-Forbes-Job, erzielt haben.



Damian und Sebastian hatten die Beute von fünf Millionen Pfund in einem verlassenen Bauernhaus sichergestellt und waren über Nacht zu Helden geworden – bis sich herausstellte, dass 300.000 Pfund von der Beute fehlten und Damian in Verdacht geriet, das Geld beiseitegeschafft zu haben.



Damian bestreitet auch nach 30 Jahren eisern, etwas mit dem fehlenden Geld zu tun gehabt zu haben. Elaine habe seinerzeit unverbrüchlich zu ihm gehalten, und genauso habe er in der auf Elaine zukommenden schweren Zeit zu ihr halten wollen.



Einige zunächst kryptische Notizen und ein weiterer plakativer Mord führen Barnaby und Winter abermals zurück zu dem großen Goldman-Forbes-Geldraub – aber ist es auch die Spur zum Täter?