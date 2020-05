Doch die Ermittlungen in diese Richtung führen DCI Barnaby (Neil Dudgeon) und DS Winter (Nick Hendrix) in eine Sackgasse.



Eine Befragung von Jacobs (Callum Blake) Schwester Natalie (Flora Spencer-Longhurst) ergibt, dass ihr Bruder nur für die Musik gelebt habe und ein Einzelgänger gewesen sei. Der zweite Geiger und Sohn des Veranstalters Michael Falconer (James Fleet), Dan (Joseph Prowen), berichtet hingegen, dass Jacob gerade in puncto Frauenbeziehungen nichts habe anbrennen lassen.



Durch den Mordskandal gerät Veranstalter und Dirigent Michael Falconer unter Druck. Auf dem Festival hoffte er eigentlich, seine Neunte Sinfonie vorzustellen. Der Stress der Proben zu seiner Neunten, die Neubesetzung der Stelle des ersten Violinisten und ständige Reibereien mit Bratschist Vernon De Harthog (Simon Callow) tun ihr Übriges. Lastet auf ihm der unheimliche Fluch eines jeden Komponisten, der versucht, seine Neunte Sinfonie zu veröffentlichen?



Denn während das Orchester im Rahmen des Festivals live zu einem Stummfilm musiziert, stirbt Vernon De Harthog, wie sich herausstellt, durch eine Strychnin-Vergiftung. Das Gift war in konzentrierter Form auf die Saiten und den Bogen seines Instruments aufgebracht worden, sodass es während des Spielens durch Inhalation zum Tode führte.



Nur durch die Bemühungen der Rechtsmedizinerin Dr. Kam Karimore (Manjinder Virk) kommen Barnaby und Winter des Rätsels Lösung ein wenig näher. Doch erneut werden Barnabys graue Zellen bis zum Äußersten herausgefordert, um herauszufinden, wer hier wen und vor allem, warum, auf so hinterhältige Weise aus dem blühenden Leben katapultiert hat.