Um die alte Wassermühle in Lower Blissingham ranken sich Gerüchte und Geschichten – so gilt zum Beispiel die Mühle als verflucht, weil im Laufe der Jahre mehrere Menschen in ihrem Mühlteich den Tod gefunden haben.



Als der Internet-Starbäcker Tom Larkton (Robert Gilbert) und seine Frau Chrissie (Rebecca Night) die Mühle übernehmen und zu einem Bio-Backimperium auszubauen versuchen, regt sich im Dorf Widerstand gegen das als aggressiv empfundene Vorgehen des Paares.



Chrissie Larkton, die im Dorf geboren wurde und deren Familie die Mühle seit fast zwei Jahrhunderten gehört, versucht, die Wogen zu glätten, doch ohne viel Erfolg. Es häufen sich merkwürdige Vorkommnisse: Zunächst erleiden viele Dorfbewohner eine Mutterkornvergiftung. Rechtsmedizinerin Fleur Perkins (Annette Badland) kann als Ursache eine Ladung Körnerbrötchen ausmachen, die aus der Bio-Backstube der Larktons stammen. Auch Chrissie Larkton selbst bleibt hiervon nicht verschont.



Die Ermittlungen von DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) und seinem Assistenten DS Jamie Winter (Nick Hendrix) werden durch das plötzliche Auftauchen von Vanessa (Laila Rouass), einer Jugendfreundin von Johns Frau Sarah (Fiona Dolman), erschwert. Die – um es positiv auszudrücken – recht quirlige Frau bringt nicht nur den privaten Alltag der Barnabys durcheinander, sie versucht sich zudem als Hobbydetektivin und verdreht Winter wie allen anderen gut aussehenden Männern in ihrer Flugbahn den Kopf.



Die Ermittlungen fördern Unangenehmes zutage – etwa die Tatsache, dass der Bäckereiangestellte Ricky (Chris Coniston) seinen Chef und Gönner Tom Larkton sowie den Bäckereichef Gabriel Arnson (Paul Chahidi) nach Strich und Faden hintergangen und bestohlen hat. Und es kommt neben allerlei anderen Intrigen ein Streit zwischen Larkton und dem Getreidebauer Nathan Duncroft (Geoffrey Lumb) ans Licht.



Die Mordserie indes scheint noch nicht ihr Ende gefunden zu haben, und so hat insbesondere DS Winter einen riskanten Einsatz zu absolvieren, um weiteres Blutvergießen zu verhindern.