Die täglichen Proben haben bei den Einwohnern von Midsomer Wellow aufgrund der großen Lärmbelästigung nicht nur für Freude gesorgt. Vor allem der unbequeme Offizier a. D. Reggie Barton stellt sich vehement gegen die seiner Meinung nach gotteslästerliche Lärmentwicklung. Hat er erfolgreich versucht, die Teilnahme des Teams am Wettbewerb zu verhindern?



Bei Tutts Leiche finden Inspector Barnaby und Sergeant Troy einen Zettel mit einer mysteriösen Botschaft. Von der Kirchenarchivarin Maisie Gooch erfährt Barnaby, dass es sich um die örtliche Variante eines bekannten Kinderreimes handelt, der auf einen historischen Mordfall an einem Pfarrer mit Namen Ebbrell hinweist.



Die Schuldigen an diesem Verbrechen konnten nie zur Verantwortung gezogen werden. Aber Inspector Barnaby und Sergeant Troy vermuten bei dem aktuellen Mordfall eher andere Motive, denn Greg Tutt war im Dorf als notorischer Frauenheld bekannt. Seine Frau Sue hatte den Schwerenöter wegen seiner Affäre mit der reichen Rosalind Parr vor die Tür gesetzt.



Bevor Barnaby und Troy dem brutalen Täter auf die Spur kommen, fallen ihm noch weitere Mitglieder des Glöcknerteams zum Opfer.