Es ist ein lebhaftes Wochenende, das dem Dorf Solomon Gorge bevorsteht, denn erstmalig soll der Angelwettbewerb nach vielen Jahren Pause wieder stattfinden mit dem Ziel, einen sagenumwobenen Riesenfisch namens Ahab aus dem See zu ziehen. Und dieses Ereignis ist ausgerechnet parallel angesetzt zum Psycho Mud Run in Solomon Gorge, eine Art Geländelauf unter erschwerten Umständen. Auch dieser zieht als Attraktion viele Menschen in den Ort.



Der Mud Run muss kurz nach dem Start abgebrochen werden, da offenbar jemand die Strecke sabotiert hat, was zu erheblichen Verletzungen bei einigen Läufern führt. DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) bekommt dies zufällig mit, denn er ist als Zuschauer in Solomon Gorge, um seinen Assistenten DS Jamie Winter (Nick Hendrix) bei dessen Teilnahme anzufeuern. Barnaby wird gebeten, den Fall zu untersuchen, und bekommt hierbei Unterstützung durch einen ehemaligen Kollegen, den mittlerweile im Ruhestand lebenden DCI Artie Blythe (Vincent Franklin).



Der zweite Start-Versuch am folgenden Tag führt zum endgültigen Abbruch des Mud Runs, da eine Leiche gefunden wird. Der Täter hat eine Wegstrecke, auf der die Teilnehmer leichte Stromstöße beim Laufen erhalten sollten, so verändert, dass jetzt der Stromschlag bei Berührung des Bodens sofort tödlich war.



Bevor Barnabys und Artie Blythes Ermittlungen erste Fortschritte machen können, geschehen zwei weitere Morde - und es scheint so, als gebe es keinerlei Verbindung zwischen den Taten. Sind die drei Toten etwa reine Zufallsopfer? Barnaby kann und will das nicht glauben - und wird schon bald Recht bekommen.