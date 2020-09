Da präsentiert die Biografin Joans die bis dahin unbekannte Tochter Sarah. Und Joans tot geglaubte Jugendliebe John Farrow taucht plötzlich auf und verkauft in seinen Geldnöten einen Liebesbrief von Joan. Falls der Brief echt sein sollte, dann wäre das bis dahin als authentisch verehrte Manuskript der berühmten "Rhapsody" eine Fälschung. Ist dann der Fälscher auch der Mörder?



Barnaby bahnt sich seinen Weg durch die eitlen Kultur-Hüter mit ihren Feindschaften, Fälschungen und Morden tief in die Vergangenheit der kleinen Stadt und stößt auf eine verblüffende Spur.