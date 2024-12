Der örtliche Pub-Besitzer Brian Havergal (Nathaniel Parker) und seine Frau Dixie (Julie Graham) sind die unnachsichtige Speerspitze der "Grünen Bewegung" von Goodman's Land, was neben einem geringeren Ausstoß an Kohlendioxid zu einem Klima permanenter gegenseitiger Überwachung und Bespitzelung geführt hat.



Auf die Stimmung im Dorf wirkt sich auch nicht positiv aus, dass ein texanischer Ölmagnat mit dem unwahrscheinlichen Namen Red Rooster Harlin, III. (Corey Johnson) das gesamte Dorf zu kaufen beabsichtigt. Denn ein aus dem 13. Jahrhundert stammendes Pachtverhältnis läuft demnächst aus, und es ist unklar, welcher der örtlichen Familien das Dorf eigentlich gehört.



Kurz vor dem Eintreffen von Red Rooster Harlin in Goodman's Land findet die Klimaaktivistin Lana Markham (Melissa Johns) die Leiche von Danny Tarleton (Tim Cullingworth-Hudson) auf einem Feldweg. Der Sohn des ehemaligen Milchbauern Liam (Nigel Betts) wurde ermordet. Für Rechtsmedizinerin Fleur Perkins (Annette Badland) gibt es nicht viel zu tun: Die offensichtliche Todesursache steckt noch in der Leiche.



Danny hatte offenbar Pläne, im Dorf eine Motorradrennstrecke anzulegen, wobei er auf die Unterstützung von Red Rooster Harlin hoffte, was zu Kontroversen nicht zuletzt mit Harper Havergal (Eve Austin) führte, einer örtlichen grünen Influencerin. Red Rooster Harlin leugnet allerdings, von Dannys Plänen gewusst zu haben. Undurchsichtig wirkt neben vielen anderen Einheimischen auch Online-Schuhverkäuferin Ginny Kilcannon (Helen Lederer).



Für Inspector Barnaby (Neil Dudgeon) und Sergeant Winter (Nick Hendrix) bietet sich zunächst also eine eher unübersichtliche Situation im Dorf – zu vielfältig sind die persönlichen Befindlichkeiten der Einwohner. Doch dann rückt mit dem ehemaligen Metzger Aldo McLean (Tony Jayawardena) ein konkreter Verdächtiger in den Fokus – und die Indizien sprechen eine deutliche Sprache.