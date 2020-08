Der alkoholabhängige und spielsüchtige Wroath war zudem wegen seiner zunehmenden Depressionen Patient in der psychiatrischen Klinik Mercy Park, die von Dr. Jane Moore geleitet wird. Barnaby ist über diesen Umstand erfreut, hat er doch schon einmal an einem Fall mit der attraktiven Psychiaterin zusammengearbeitet und ist seitdem gut mit ihr befreundet.



In Mercy Park stoßen Barnaby und Troy bald auf einen Verdächtigen: Der aggressive und extrem sportliche Dean Hunniset, der unter behördlicher Aufsicht wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden soll, verstand sich mit Wroath nicht besonders gut, da sich dieser oft über die Klinik-Patienten lustig gemacht hatte. Als Dr. Bullard bei der Obduktion von Wroath im Organismus des Toten eine hohe Dosis des Antidepressivums Tenzine feststellt, führt diese Spur Barnaby zunächst zu Apotheker Leesmith.



Doch die Klinik bestätigt, dass Wroath während seines Aufenthaltes Tenzine verschrieben bekommen hat, allerdings nur unter strenger ärztlicher Aufsicht. Wenig später finden Sergeant Troy und Cully Barnaby Dr. Parish tot im Klettergerüst der Hindernisbahn von Mercy Park. Barnaby und Troy sehen sich einem grausamen Täter gegenüber, der sein tödliches Spiel erbarmungslos fortsetzt und es sogar auf das Leben von Inspector Barnaby abgesehen hat.