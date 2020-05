Mutter Julian und Mutter Jerome, schlecht zu Fuß, sind daher froh, mit der jungen Catherine eine Novizin aufnehmen zu können. Sie sind entsetzt, als ihre finanzielle Reserve, ein silbernes Altargeschirr, aus dem Safe verschwindet.



Das gibt Vater Behan Oberwasser. Der Kaplan des Klosters will schon lange sanieren und modernisieren. In Verdacht gerät Behan durch seinen Kontakt mit Duncan Hendred, dem einzigen Sohn des reichen Matthew Hendred. Duncan und eine Freundin wurden beim Sex von einer Nonne aufgescheucht. Duncan verlor dabei den Kopf und seine Hose samt Papieren.



Da wird das Silber in einem Antiquitätengeschäft gefunden, angeblich von Mutter Thomas am Tag ihres Todes persönlich verkauft. Am nächsten Tag wird Behan ermordet. Der Schlüssel zu diesem Fall liegt in der Jugend von Mutter Thomas - und in Afrika.