Clodagh (Sonita Henry) findet die Leiche ihres Mannes, des ehemaligen Dorfarztes Warren Kaine (Aran Bell): Der Mann liegt tot in seiner selbst gebauten Bunkeranlage, deren Ausstattung selbst ausgewachsene NATO-Staaten vor Neid erblassen lassen könnte.



Warren war nach Clodaghs Aussage frühmorgens durch eine Raketenabschusswarnung aufgeschreckt worden, die er über Funk erhielt. Clodagh selbst war an die regelmäßig auftretenden Alarme gewöhnt und hatte auch diesen geflissentlich ignoriert.



Rechtsmedizinerin Fleur Perkins (Annette Badland) kann eindeutig bestimmen, dass Warren durch Fremdverschulden ums Leben kam: Jemand hatte die Filteranlage des Bunkers so manipuliert, dass kein Sauerstoff mehr zugeführt wurde – doch wo ist das Motiv?



In Warrens Prepper-Gruppe spekulierte jeder Einzelne auf einen Platz in dessen Bunker, der für vier Personen ausgelegt und dessen Belegung so konzipiert ist, dass nach einem globalen Katastrophenfall die Menschheit neu "gestartet" werden kann. Bei allem Ernst, den einige Prepper an den Tag legen, scheinen jedoch diese Überlegungen als Motiv nicht ausreichend – oder die Betreffenden haben ein Alibi vorzuweisen.



Als kurz nacheinander ein zweites und ein drittes – ehemaliges – Mitglied der Prepper-Gruppe ermordet wird, beginnen Inspector Barnaby (Neil Dudgeon) und sein Assistent Jamie Winter (Nick Hendrix), in eine andere Richtung zu ermitteln. Werden sie so die Mordserie beenden können?