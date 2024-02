Nachdem die Ermittler bei ihr waren, bricht die Lehrerin Hillevi (Hanna Ullerstam) spontan mit ihrem neuen Freund Peter (Johannes Lassen) zu einem Urlaub ins dänische Jütland auf. Als sie morgens im Hotel aufwacht, ist ihr Begleiter mitsamt Geld und Auto verschwunden. Bei "Peter" handelt es sich in Wahrheit um einen polizeibekannten Heiratsschwindler, der schon mehrere Frauen geschädigt hat.



Unterdessen durchsuchen Iris (Sofia Helin) und Jens (Håkan Bengtsson) die Wohnung von Hillevi in Malmö und finden weitere Details über das Verhältnis zwischen dem verschwundenen Benjamin und seiner Lehrerin heraus. Über die Auswertung von Kreditkartendaten ermitteln die Polizisten die Adresse des Hotels in Dänemark, das Hillevi gebucht hatte. Iris und Jens machen sich auf den Weg dorthin und arbeiten vor Ort mit den heimischen Kollegen zusammen.



Hillevi ist allerdings nicht auffindbar. Spuren in ihrem Hotelzimmer deuten darauf hin, dass sie Alkohol und Tabletten zu sich genommen hat. Iris entdeckt die Lehrerin schließlich in der Nähe des Strandes. Hillevi lebt. Sie ist zwar benommen, kann aber schon wenig später von den Ermittlern befragt werden.



Bei Hillevis Ausführungen zum Abend von Benjamins Verschwinden fällt Iris ein Detail auf, das sie noch einmal mit Alex (Love Linder) besprechen möchte. Doch als die Polizisten ihn in der Wohnung seines Vaters aufsuchen, lässt sich der junge Mann zu einer Kurzschlusshandlung hinreißen.