Iris (Sofia Helin) muss bei den Ermittlungen um die im Wald gefundene Leiche zunächst eine Pause einlegen. Ihr früherer Kollege Adam (Pablo Leiva Wenger) hat sie nach Stockholm eingeladen. Bei einer Gegenüberstellung soll Iris einen der mutmaßlichen Mörder ihres Lebensgefährten Christian (Peter Gardiner) identifizieren. Tatsächlich erkennt die Polizistin den jungen Mann namens Tim (Josef Kadim) wieder. Obwohl es nicht zulässig ist, erlaubt Adam Iris, das anschließende Verhör vom Überwachungsraum aus mitzuverfolgen.



Doch sie hat ihre Emotionen nicht im Griff. Als die Befragung unterbrochen wird und Tim vermeintlich in ihre Richtung blickt, rastet Iris aus und greift ihn tätlich an. Adam ist verärgert und besteht darauf, dass Iris so schnell wie möglich zurück nach Ystad fährt. Sie hält sich allerdings nicht daran und begibt sich in Stockholm eigenmächtig auf die Suche nach Anja (Naomi Bethke), die ebenfalls für Christians Tod verantwortlich sein soll. Diese Aktion bringt Iris noch größeren Ärger ein.



Unterdessen liegt in Malmö ein Bericht der Gerichtsmedizin vor. DNA-Spuren an der im Wald gefundenen Leiche lassen sich demnach dem geständigen Rovan (Marco Cenaki) zuordnen. Die Staatsanwaltschaft bereitet die Anklage gegen ihn vor. Iris' Kollege Jens (Håkan Bengtsson) ist jedoch skeptisch. Er hat den Eindruck, dass Rovan seinen früheren Arbeitgeber Sylvester (Hans-Christian Thulin) deckt.