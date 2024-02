Iris (Sofia Helin) ist plötzlich nicht mehr allein in dem Haus in Ystad. Ihre Halbschwester Kattis (Hedda Stiernstedt) ist viel früher als erwartet aus Paris zurückgekehrt und lässt sich nun mit ihren beiden Töchtern ebenfalls dort nieder. Nach wie vor macht Iris der Tod ihres Lebensgefährten Christian (Peter Gardiner), der vor ihren Augen erschossen wurde, schwer zu schaffen. Immer wieder wird die Polizistin von Albträumen geplagt. Kattis macht sich Sorgen und befürchtet, dass Iris zu früh in den Job zurückgekehrt ist.



Im Fall des im Wald gefundenen Toten ergibt sich unterdessen eine neue Spur. Nachdem Iris ein TV-Interview dazu gegeben hat, meldet sich die inhaftierte Prostituierte Claire (Helena Ellison) bei der Polizei. Angeblich hat sie wichtige Informationen. Iris und Jens (Håkan Bengtsson) befragen Claire im Gefängnis. Sie behauptet, dass der angesehene Malmöer Bauunternehmer und Immobilienbesitzer Sylvester (Hans-Christian Thulin) über viele Jahre ihr Kunde gewesen sei. Bei einem Treffen habe sie zufällig eines seiner Telefongespräche mitgehört, in dem es darum gegangen sei, eine Leiche verschwinden zu lassen. Das Waldstück, in dem jetzt die menschlichen Überreste gefunden wurden, sei erwähnt worden.



Als die Ermittler Sylvester mit den Vorwürfen konfrontieren, reagiert er betont gelassen. Er behauptet, Claire gar nicht zu kennen. Wenig später gibt es eine neue Entwicklung. Bertil (Håkan Brinck), der Vater von Alex (Love Linder), sucht das Polizeirevier auf und widerruft seine Aussage aus dem Jahr 2004. Alex wird verhaftet, weil sein Alibi damit geplatzt ist.