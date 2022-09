Sie wurde mit ihrer eigenen Dienstwaffe in einem verlassenen Hinterhof erschossen. Warum hatte sie Drogen dabei? Und warum denkt die Sozialarbeiterin Theresa, dass Kay als Krankenschwester arbeitete?



Als Robert bei Kay eine Drohnachricht aus dem Umfeld des am Vortag verhafteten Jugendlichen findet, scheint er die Kontrolle zu verlieren. Sein Verhalten führt dazu, dass Dezernatsleiterin Katharina ihn vorübergehend vom Dienst suspendieren muss.



Im Zuge der Ermittlung findet Simon heraus, dass Kays Dienstwaffe in der Nacht ihres Todes auch bei einem Überfall eingesetzt wurde. Der Räuber scheint jedoch mit dem Mord nichts zu tun zu haben. Robert muss neu ansetzen: Wer war Kay Freund wirklich? Er gräbt sich tief in das Leben seiner toten Partnerin und wird schließlich fündig.



Ohne, dass es jemand mitbekommen hat, war sie unter falscher Identität ehrenamtlich in einem Verein gegen häusliche Gewalt engagiert. Hatte Kay sich bei schwierigen Fällen eingemischt und sich dabei in tödliche Gefahr begeben?