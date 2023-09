Während sich Mavi im Krankenhaus umhört, spricht Robert mit Annabelles WG-Mitbewohnerin Zoe und deren Freund Tobias. In ihrem Zimmer findet Robert heimlich gemachte Fotos des Opfers und an sie adressierte Drohschreiben. Wollte ihr jemand Angst einjagen?



Im Krankenhaus erfährt Mavi unterdessen, dass erst kürzlich jemand eine Todesanzeige in einer Zeitung über Annabelles Tod geschaltet hat und diverse Kündigungsschreiben in ihrem Namen erstellte. Wer hatte es auf die Auszubildende abgesehen? Handelt es sich um einen Stalker, der sie getötet hat?



Robert und Mavi stellen Annabelles Privat- und Berufsleben auf den Kopf und überprüfen alle Personen, zu denen Annabelle im Alltag, auf Partys oder beruflich Kontakt hatte. Eine Bekanntschaft einer Datingplattform beschimpfte sie im Netz. Als Robert und Mavi den jungen Mann konfrontieren, gerät plötzlich Tobias ins Visier der Ermittler. Der Schlüssel zu diesem Fall scheint irgendetwas mit dieser WG zu tun zu haben.



Fast zu spät erkennen die Ermittler, was wirklich hinter der Tat steckt. Können sie mit einer List einen weiteren Mord verhindern?