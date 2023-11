Beim Spielen am Strand entdecken Kinder eine Leiche. Der 40-jährige Jeffrey Bauwens wurde offenbar erstochen. Die Polizisten Juliet (Charlotte De Bruyne) und Jamal (Nabil Mallat) finden schon bald heraus, dass die Tat gar nicht am Fundort stattfand, sondern im Ferienpark Canteclaer, in dem Jeffrey ein Chalet gemietet hatte. Das Mordopfer war zuletzt ohne festen Wohnsitz und schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durch.



Auf einem Social-Media-Foto ist zu erkennen, dass er zeitweise bei "Cosy Living", einem Fachgeschäft für Interior Design, tätig war. Dessen Betreiber Saïd (Abbas Fasaei) hält sich gerade mit der ganzen Familie im Ferienpark Canteclaer auf. War es nur ein merkwürdiger Zufall, dass sich Jeffrey in Saïds unmittelbarer Nachbarschaft eingenistet hatte? Freundschaftlich verbunden sind sich die beiden keineswegs. Saïd behauptet gegenüber Juliet und Jamal, dass er Jeffrey wegen Diebstahls entlassen habe. Doch auch der Ferienpark-Manager Vantorre (Greg Timmermans) scheint etwas zu verheimlichen.



Derweil neigt sich Juliets Zeit in De Haan dem Ende zu. Ihr verschollen geglaubter Bruder Danny (Maarten Ketels), der in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, will sich nun selbst um seine Tochter Chloé (Amber Naert) kümmern und sie mit nach Berlin nehmen. Juliet und Danny stellen ihr Elternhaus zum Verkauf.



Doch gerade als Chloé eine kleine Abschiedsparty geben will, ändert sich plötzlich alles: Danny ist erneut verschwunden.