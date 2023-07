DS Phil Parhatka (Zach Wyatt), mit dem Karen (Lauren Lyle) gerade einen One-Night-Stand hatte, ermittelt im Todesfall Ziggy Malkiewcz. Er und Karen sind über diese Verbindung nun beide in den Cold Case Rosie Duff involviert.



Ziggy (Alec Newman; jung: Jhon Lumsden) ist tot, absichtlich beim Joggen angefahren und verletzt auf der Straße liegen gelassen. Seine ehemaligen Kommilitonen Weird Mackie (Michael Shaeffer; jung: Jack Hesketh) und Alex Gilby (Ariyon Bakare; jung: Buom Tihngang) sind aufgeschreckt. Die neuen Ermittlungen machen sie nervös, außerdem könnte Ziggys Tod eine Spätfolge des Mordes an Rosie sein. Alle drei waren 25 Jahre zuvor als mögliche Täter ins Visier der Polizei geraten. Alle drei hatten ihre Unschuld beteuert, über die Ereignisse in Rosies Todesnacht jedoch nicht die Wahrheit gesagt.



Karen muss neue Beweise finden, wenn sie am Ende der Ermittlung eine Verhaftung präsentieren will, oder sie muss alte Beweise erneut untersuchen lassen und gegebenenfalls anders interpretieren.



Sie schickt ihren Assistenten DC Jason Murray (Chris Jenks) in die Asservatenkammer – ein riesiges Lager außerhalb der Stadt. Dort sind die Beweisstücke aus dem Fall Rosie Duff in elf Kisten gelagert – doch Jason findet nur zehn. Eine Kiste ist verschwunden.



Karen ist außerdem einem Hinweis nachgegangen, dass Rosie ein Kind geboren hat. Mithilfe von Methoden, die sie ihren Vorgesetzten lieber nicht erläutert, findet Karen tatsächlich Rosies auch der Familie Duff bis dahin verborgen gebliebene Tochter, die unter dem Namen Grace Galloway (Bobby Rainsbury) allein auf einer einsam gelegenen Farm lebt. Sie wurde als Baby adoptiert, die Adoptivmutter ist verstorben, der Adoptivvater in einem Pflegeheim.



Bei den Asservaten landet Jason einen Glückstreffer. Er findet eine Jacke Rosies, die falsch abgelegt wurde, und darauf zahlreiche Spuren. Weird Mackie gerät erneut unter Verdacht: Die Frau, die ihm vor Jahren ein Alibi gab, macht einen Rückzieher. Weird, heute Geschichtsprofessor, fühlt sich bedroht im eigenen Haus. Er hat das Gefühl, das ihm jemand auflauert, ihn verfolgt. Die Schlinge um den Hals von Weird und Alex scheint sich erneut zusammenzuziehen.