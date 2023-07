DS Karen Pirie (Lauren Lyle) wird von ihren Vorgesetzten Lees (Steve John Shepherd) und Lawson (Stuart Bowman, jung: Kevin Mains) damit beauftragt, den Fall Rosie Duff (Anna Russel-Martin) nach 25 Jahren wieder aufzurollen. Es ist ein "Cold Case", ein Fall, der nicht gelöst werden konnte.



Während der Fußball-EM 1996 war Rosie in den Morgenstunden einer lauen Sommernacht – lange nach ihrer Schicht im lokalen Pub – zwischen den Grabsteinen der Ruine der Kathedrale von St. Andrews ermordet aufgefunden worden. Lawson war als junger Polizist einer der Ersten am Tatort. Entdeckt wurde die Leiche jedoch von drei Studenten, die Rosie kannten. Es fehlten aber konkrete Beweise, um sie für die Tat vor Gericht zu stellen. Rosies Brüder jedoch waren von der Schuld der Studenten überzeugt und griffen einen von ihnen tätlich an.



Mittlerweile sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen, ohne dass Rosies Tod gesühnt wurde. Die Polizei von St. Andrews gerät von außen unter Druck: Eine bekannte Bloggerin, Bel Richmond (Rakhee Thakrar), beschuldigt in ihrem beliebten Podcast die Polizei, die Ermittlungen zu schnell eingestellt zu haben. Nicht ohne Hintergedanken beauftragen Karens Vorgesetzte die junge Polizistin mit dem Cold Case. Der junge, noch unerfahrene Kollege DC Jason Murray (Chris Jenks) wird ihr zur Seite gestellt. Karen und Jason befragen alle Beteiligten und ehemaligen Verdächtigen erneut.



Die einstigen Studenten sind heute angesehene Bürger: Ziggy Malkiewicz (Alec Newman; jung: Jhon Lumsden) ist Arzt, Weird Mackie (Michael Shaeffer; jung: Jack Hesketh) Historiker, und der Künstler Alex Gilby (Ariyon Bakare; jung: Buom Tihngang) erwartet mit seiner Frau sein erstes Kind. Die Männer sind aufgeschreckt und nervös. Sie treffen sich, wollen bei den alten Aussagen bleiben.



"Karen Pirie – Echo einer Mordnacht" ist die dreiteilige Verfilmung eines Romans der schottischen Krimiautorin Val McDermid, deren Bücher sich auch in Deutschland erfolgreich verkaufen. Im Original heißt der Roman "Echo einer Winternacht". Die Verfilmung hat die Mordtat im Jahr 1996 jedoch in den Sommer verlegt.



Die Handlung bewegt sich auf zwei Zeitebenen: in den 90er-Jahren und in der Gegenwart. Dementsprechend sind viele, auch kleinere Rollen mit zwei Darstellern besetzt, die die Person jung sowie im Erwachsenenalter verkörpern.



Hauptdarstellerin Lauren Lyle wurde am 12. Juli 1993 in Glasgow geboren und bewegt sich mit "Karen Pirie" auf schottischem Heimat-Terrain. Sie spielte unter anderem eine Rolle in der Serie "Outlander". Im ZDF war sie bereits als Umweltaktivistin Jade Antoniak in der Miniserie "Vigil" zu sehen.



Schauplatz von "Karen Pirie" ist zu großen Teilen die schottische Küsten- und Universitätsstadt St. Andrews, die auch bei Golfern sehr beliebt ist. Sie liegt an der schottischen Ostküste in der Grafschaft Fife, nicht allzu weit von der Hauptstadt Edinburgh entfernt. An der Universität St. Andrews lernte William, Prinz von Wales, seine Ehefrau Kate kennen. Auch Nobelpreisträger brachte das renommierte Institut hervor.



Lauren Lyle: "Wir drehten während des Lockdowns, daher war es sehr ausgestorben, außer ein paar Golftouristen waren kaum Leute unterwegs. ... Es ist schön, dass die Serie in Schottland spielt, einige unserer Landschaften sind wirklich toll, am Loch Lomond und in den Bergen. Ein Freund, der die Serie gesehen hat, dachte, wir hätten viel CGI benutzt. Ich habe ihm immer wieder versichert: Nein, das ist einfach nur Schottland!" (Übersetzt und zitiert nach den englischen Presse-Unterlagen)