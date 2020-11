Lamia (Dela Dabulamanzi) hatte in diesem Jahr einiges zu tun. Damit ihre eigene Beziehung nicht darunter leidet, will sie ihren Schrebergarten für eine entspannte Weihnachtszeit herrichten. Dabei hat sie nicht mit den Plänen ihres neuen Nachbarn Johnny (Steffen Münster) gerechnet. Er hat Großes vor mit seinem Garten, sägt und hämmert im Akkord und besingt zu allem Überfluss nachts lautstark sein Gemüse. Damit versucht er, seine Ex-Freundin Gaby (Nicole Johannhanwahr) zurückzuerobern, die auf dem Schrebergartengelände die Teststation für eine Kommune aufbauen will. Das kommt für Lamia überhaupt nicht infrage, und ehe sie sich versieht, hat sie sich in die Beziehung des Nachbarn eingemischt. Das bleibt nicht ohne Folgen – für beide.