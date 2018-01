Wirtschaftsminister Bertram Kaiser ist tot in der Spree gefunden worden. Eva glaubt, ihre Erpressung habe ihn in den Selbstmord getrieben. Doch ihre ehemalige Kollegin und beste Freundin Lea Koch erfährt über Kanäle im Bundestag, dass die Polizei auch Mord nicht ausschließt. Ist Bertram Kaiser von der Atomlobby ermordet worden, weil er plötzlich unbequem wurde?



Parallel muss Eva für die Lobbyagentur verhindern, dass die Politik, allen voran Staatssekretärin Beate Steiner, Werbung für ungesunde Kinderprodukte verbietet. Doch Steiner wirft Eva, genau wie Umweltlobbyist Frank Rolfskind, vor, die Seiten gewechselt zu haben.



Parallel fühlt sie ihrem Chef Wolfgang Zielert und Hugo von Bergen, dem Chef des Energieriesen E.W.O., auf den Zahn. Wen hat Bertram Kaiser kurz vor seinem Tod getroffen? Ausgerechnet Evas psychisch kranker Bruder Tom Blumenthal bringt sie am Ende auf eine heiße Spur.