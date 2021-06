Loving Hanna

Sie fühlt sich inzwischen zu Hause in Berlin und hat vieles geregelt, was bei Hanna noch im Unklaren liegt: Franzi hat einen Job, der ihr Spaß macht, und eine feste Freundin, mit der sie bald zusammenziehen wird. Als sie dann auch noch von ihrer offenen Beziehung berichtet, kann Hanna ihren Ohren kaum trauen. Sie stoppt das Gedankenkarussell in ihrem Kopf und lässt sich einen Moment lang einfach fallen.