Außer einer wöchentlichen Kindersendung im Privatfernsehen, in der er als "Flora, die Fledermaus" kindgerechte Unterhaltung macht, hat er kein festes Engagement. Er versucht mit wechselndem Erfolg, seiner Tochter Lisa Mutter und Vater gleichzeitig zu sein (Marie, Lisas Mutter, ist vor mehreren Jahren gestorben). Keine leichte Aufgabe, ist er doch selbst nie richtig erwachsen geworden, was ihm in seinem Beruf durchaus zugutekommt, aber in der Erziehung für Konfliktstoff sorgt. Lisa, seine 13-jährige Tochter, erträgt die Spannbreite von Lukas' pädagogischen Experimenten mit Fassung; sie hat alle Hände voll damit zu tun, sich als einzige "Frau" in einem reinen Männerhaushalt zu behaupten und zugleich die Ups und Downs der Pubertät zu überstehen. Aber all das wäre ja noch in den Griff zu bekommen, wenn nicht auch noch Ludwig, der Großvater, über den beiden in der Maisonettewohnung leben würde. Ludwig, früher Prokurist, heute Quell der Weisheit (seiner Meinung nach), hat ausgesprochen präzise Vorstellungen vom Familienleben, und so organisiert er mit strenger Hand den Haushalt und kümmert sich nebenbei auch um alles, was ihn nichts angeht.



Fast so etwas wie ein Familienmitglied - aber eben nur fast - ist noch Coco Weber, eine erfolgreiche, etablierte Fotografin, kreativ in den verschiedensten Bereichen, lesbisch und Lukas' beste Freundin.



Die Hauptgeschichten kreisen um Lukas, Lisa, Ludwig und die Probleme, die sie miteinander haben. Meistens steht ein Familienkonflikt im Vordergrund, der sie bei der Lösung einander näherbringt. Lukas ist allerdings in allen Episoden die zentrale Figur.



Lukas hat kurzfristig die Hauptrolle bei einer Theaterproduktion übernommen und ist sehr aufgeregt, weil ein berühmter, aber sehr böser Kritiker sein Kommen angekündigt hat. Zufällig trifft er Lisas Klassenkamerad. Lukas schleimt sich ein und versucht zusätzlich, Lisa mit Martin zu verkuppeln. Leider entpuppt sich Martin aber als absoluter Kotzbrocken und gerät in Streit mit Ludwig, der ihn handgreiflich aus der Wohnung wirft. Der Kritiker ist wütend und kündigt eine schlechte Kritik an.