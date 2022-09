Ein Zelt für drei

Ex-Krankenschwester Jantje ist sich sicher: Der idyllische Campingplatz "Malibu" in der Holsteinischen Schweiz ist der Schlüssel zu ihrem neues Leben. Davon kann sie auch kein noch so schrulliger Dauercamper oder schwieriger, neuer Gast abhalten. Mit aller Kraft will sie den maroden Platz im Einklang mit der Natur zukunftsfähig machen. Wenn nur ihr Mann Stefan dabei an ihrer Seite wäre. Denn mit der Fernbeziehung tut sich die gesamte Familie schwer.



Doch Stefan sieht seine berufliche Zukunft in Hamburg. Ohne sein festes Gehalt und Jantjes und seine Ersparnisse wäre "Malibu" ohnehin schon bald dem Untergang geweiht. Mit aller Kraft kämpft Jantje dagegen an: Sie investiert in das "Malibüdchen", einen kleinen Laden, der Geld in die Kasse spülen soll. Dass die Baugenehmigung für das Projekt schon längst abgelaufen war, war ihr in Martins Zettel-Nachlass leider entgangen.



Ausgerechnet Bauamtsmitarbeiter Jacob Bernstein, der Jantje für ihr Engagement bewundert, muss ihr sagen, dass sie alles wieder abreißen muss.