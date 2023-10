Eine vom Aussterben bedrohte Kröte haust zufrieden im Uferschilf, genau an der idyllischen Wiese, die Jantje und Stefan ausbauen möchten. Philine setzt mit ihrer ganzen Energie vor allem den vom Amt zuständigen Jacob unter Druck, um den Lebensraum der Kröte zu schützen – was Jantje wiederum in eine persönliche Krise stürzt. Denn nicht nur bringt sie Jacobs frisches Liebesglück mit seiner Kollegin Sonja aus der Balance – mit der Sperrung der Wiese hat auch der Platz keine wirtschaftliche Zukunft.



Jantje versucht mit allen Mitteln, Philine von ihrem Vorhaben abzuhalten. Aber auch Philine steckt in einer Lebenskrise – die sie sich selbst nicht eingestehen will. Ohne es bewusst zu forcieren, entwickelt sich zwischen ihr und dem über 20 Jahre jüngeren Campingplatznachbar Cosmo eine Anziehung, die beide zwingt, sich mit ihrer Haltung zum Leben, ihren Gefühlen und ihrer Zukunft auseinanderzusetzen.