Allerdings will Merle erst ihre Unterschrift unter die Bürgschaft setzen, wenn sie den Campingplatz einer Business-Analyse unterzogen hat. Jantje hat überhaupt keine Lust, sich von ihrer besserwisserischen Schwester erzählen zu lassen, wie sie den Campingplatz führen soll, aber sie hat keine andere Wahl.



Was niemand weiß: Merle wurde gerade fristlos gekündigt. Umso enthusiastischer stürzt sie sich in ihre selbst gewählte Aufgabe und bringt dabei das "Malibu"-Gefüge ziemlich durcheinander.



Die Dauercamper malen sich die schlimmsten Szenarien aus, welche Sparmaßnahmen Merle vorschlagen könnte. Auch Jantje und Stefan befinden sich plötzlich in Konkurrenz, denn Merle will entscheiden, welches ihrer Konzepte für den Campingplatz das Rennen machen wird.



Als der wahre Grund für Merles Kündigung bekannt wird, können sich die ungleichen Schwestern auf Augenhöhe begegnen: Jetzt ist es Jantje, die ihrer Schwester helfen kann.