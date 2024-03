Bennos Tochter Jule Bundinger könnte ohne Gwens Hilfe diese Aufgabe nicht bewältigen. Gwen Taubers Stalking-Beraterin Jana Lembowski bestätigt Marie Brands Theorie, dass Tauber bereits ein neues Stalkingopfer hat: Paula Stetten. Die Studentin, die kurz vor ihrer Hochzeit mit dem jungen Architekten Simon Stagad steht, wird von Tauber verfolgt.



Bald wird klar, dass Paula und Jana Lembowski ein Geheimnis verbindet. Was verbergen die Frauen? Was beinhaltet ihr Deal? Tauber versucht, die Braut zu entführen, was Marie Brand und Jürgen Simmel in letzter Sekunde verhindern können. Sie bringen Tauber in U-Haft, doch er beteuert, er sei das Opfer.



Marie Brand kennt bald alle Fakten und weiß sauber zu trennen zwischen dem laufenden Entführungsfall und dem Mordanschlag: verzweifelte Rache scheint das Motiv.



Und dann ist da noch das 25-jährige Dienstjubiläum von Frau Brand. Organisiert von Dr. Engler – eine Überraschungsparty mit ungewissem Ausgang.