Jackie (Cathy Tyson), Mick (Martin Kemp), Barbara (Patsy Kensit) und Gordon (Rupert Graves) – vier Freunde, die sich seit den 1980er-Jahren kennen und in dieser Zeit wohlhabend geworden sind. Ein Immobilien-Coup war der finanzielle Startschuss für sie, auf den ein Leben in der Upper Pop-Szene des London der Achtziger folgte.



Als Mick seine Freunde zu einer Ballonfahrt einlädt, taucht Frankie (Vince Leigh) auf. Auch ihn kennen die Vier seit den Achtzigern. Während der Ballonfahrt kommt es dann zu einem dramatischen Zwischenfall: Einer der Karabinerhaken des Ballons bricht. Der Ballon muss notlanden – doch ohne Frankie. Der ist aus 700 Meter Höhe aus dem Ballon gesprungen? Geschubst worden? Und wenn es ein Tötungsdelikt war – warum wollten die Vier ihren alten Bekannten loswerden?



Sergeant Dodds (Jason Watkins) und DCI McDonald (Tala Gouveia) beginnen mit ersten Ermittlungen. Dabei bekommen sie tatkräftige Hilfe von Roy Gilbert (Rob Brydon), einem in Teilzeit arbeitenden Flugunfalluntersucher. Gemeinsam stellen sie fest, dass die Gastanks für den Ballon beim Start zwar voll wirkten, doch bei der Landung waren die Flaschen leer, was ungewöhnlich ist nach nur einer Stunde Flug.



Haben etwa die beiden Inhaber des Heißluftballons die Gasflaschen manipuliert? Jason (Victor Oshin) und Ollie (Femi Nylander) würden damit die Reputation ihrer in Anlehnung an den Filmklassiker "Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten" benannten Firma "Those Magnificent Men" aufs Spiel setzen.



Oder war es am Ende der Mann, der nicht da war?



Die britische Schauspielerin und Musikerin Patsy Kensit, die in dieser Folge die Gastrolle der 80er-Ikone Barbara spielt, ist einem breiten Publikum bekannt für ihre Rollen in "Der große Gatsby" (1974, an der Seite von Robert Redford), dem Musikfilm "Absolute Beginners - Blutige Anfänger" sowie dem zweiten Teil der Lethal-Weapon-Filmreihe "Brennpunkt L.A." von 1989. Als Musikerin gelang ihr Durchbruch in den 1980er-Jahren als Sängerin der Band "Eighth Wonder" und dem Hit "I'm not scared".



Der Folgentitel bezieht sich auf das 1899 erschienene Gedicht "Antigonish" des US-Amerikaners William Hughes Mearns.