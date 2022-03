Als das Ergebnis der routinemäßigen Blutuntersuchung eintrudelt, stellt sich dummerweise heraus, dass die Todesursache Kaliumchlorid war - ein Salz, das einen Herzstillstand verursacht und im menschlichen Körper definitiv nichts zu suchen hat. Es war also kein Unfall, sondern Mord!



Chief Superintendent John Houseman (James Murray) will einen Imageschaden der Polizei abwenden und beauftragt DCI Lauren McDonald (Tala Gouveia) und DS Dodds (Jason Watkins) damit, diesen unmöglich zu lösenden Fall aufzuklären.



Bei dem Opfer handelt es sich um Rose Boleyn (Rosie Day), eine rumänische Einwanderin. Diese hatte sich zu einer überaus bekannten Influencerin gemausert. Als solche wollte sie sich in der Flynn-und-Ford-Klinik das Gesicht liften lassen – obwohl sie dies absolut nicht nötig hatte. Ihre Fans waren deswegen auch teilweise not amused.



Die Klinik gehört den beiden exzentrischen Ärzten Mariel Flynn (Sarah Parish) und Algernon "Al" Ford (Rhashan Stone), die parallel einen Rosenkrieg ausfechten. Es hat den Anschein, als sei Al seiner Frau in allen Belangen unterlegen, insbesondere dann, als sie offiziell die Scheidung verkündet.



Während der OP ist Anästhesist Dan (Nitin Ganatra) für das Narkosemittel Propofol zuständig, das er sich stets reichen lässt. So auch diesmal, doch enthält die dritte Dosis statt des Narkosemittels das tödliche Kaliumchlorid – irgendjemand hat die Fläschchen vertauscht.



Mit im OP sind lediglich die Assistentin Penny (Siobhan Hewlett) und der Pfleger Jian Yang (Nicholas Goh) gemeinsam mit dem Chirurgen und Klinik-Besitzer Al und besagtem Anästhesisten. Wer von ihnen hat die Ampullen vertauscht? Und warum? Keiner kannte das Opfer oder hätte sonst irgendein Motiv gehabt.



McDonald und Dodds versuchen gemeinsam mit den Detectives Darren Craig (Jack Riddiford) und Milena Paciorkowski (Lily Sacofsky) verzweifelt, sich irgendeinen Reim auf diesen Fall zu machen. Werden sie am Ende auch dieses verzwickte Mordrätsel lösen können? Oder haben sie dieses Mal ihren Meister in einem Täter gefunden, dem es tatsächlich gelungen ist, den perfekten Mord zu verüben?