Während seine Eltern also wieder voll und ganz mit der Firma beschäftigt sind, wendet sich Leon seinen Großeltern Renate und Günter zu, die ihn nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch in der Einschätzung unterstützen, dass er das wirkliche Leben und die dazugehörigen Kompetenzen nicht in der Schule, sondern in seinem Job in der Shisha-Bar lernt. Ganz nebenbei macht den Beiden das Shisha rauchen auch noch Spaß.