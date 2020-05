Mirage - Gefährliche Lügen (1/6)

15 Jahre ist es her, dass die Französin Claire (Marie-Josée Croze) ihren Ehemann Gabriel (Clive Standen) bei dem Tsunami-Unglück in Thailand verlor. Geblieben ist ihr nur der 15-jährige Sohn Zack (Thomas Chomel) und die Erinnerung an eine große Liebe. Nun möchte sie in Abu Dhabi mit ihrem Sohn und neuen Ehemann Lukas (Hannes Jaenicke) ein neues Leben beginnen. Die Security-Expertin hat eine Anstellung bei dem einflussreichen Geschäftsmann Al Tarubi (Hassan Ghang) erhalten und setzt alles daran, sich in ihrem neuen Job zu beweisen. Denn neben dem persönlichen Verlust musste Claire auch eine berufliche Katastrophe erleben. Unter ihrer Verantwortung ging der Probelauf in einem kasachischen Atomkraftwerk furchtbar schief. Es gab zahlreiche Tote, die sie zu verantworten hatte. Und ihre berufliche Karriere war auf einen Schlag beendet.