Mirage - Gefährliche Lügen (5/6)

Claire (Marie-Josée Croze) setzt alles auf eine Karte. Sie hat beschlossen, Gabriel (Clive Standen) den Zugang zum Forschungszentrum Al-Razah zu besorgen, um den geplanten Sabotage-Akt der Asgard-Agenten zu verhindern. Dafür hat sie den Verräter Thomas Grasset (Grégory Fitoussi) verführt und seinen Security-Pass gestohlen. Auch Birgit (Jeanette Hain) hat sie gemeinsam mit Gabriel auf geschickte Weise ausgetrickst, um in das Netzwerk von Al-Razah einzudringen.



Als Claire im Forschungszentrum ankommt, ist Grasset schon am Werk. Die Anlage kollabiert und kann jeden Moment explodieren. Claire nimmt all ihren Mut und ihr Können zusammen, um den Countdown zu stoppen. Und es gelingt! Eine schwere Niederlage für den Asgard-Agenten Doug (Shawn Doyle) und sein Team. Eine Chance sehen sie allerdings noch, ihr Ziel zu erreichen. Claire hat etwas in Al-Razah entwendet, was Asgard doch noch zum Ziel führen könnte. Und dafür ist kein Preis zu hoch.