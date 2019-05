Im Eifer des Gefechts

Kurz darauf kommt Vera wieder zurück. Sie war betrunken auf einem Boot eingeschlafen und zum Glück von dem Bootsführer zurück nach Hause gebracht worden. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Victor einen Tag vor seinem Tod Streit mit einem Drogendealer hatte. Thomas Andreasson und Mia Holmgren vernehmen daraufhin Patrik, den Kleindealer. Er gibt an, Victor habe ein Handy von ihm gekauft und es nicht bezahlt. Daher die Auseinandersetzung.



Bei Victors Obduktion stellt sich heraus, dass er außer Alkohol auch verschiedene andere Drogen im Blut hatte. Als die Polizisten Patrik noch mal befragen wollen, finden sie diesen in seinem Haus erschossen auf. Thomas und Mia kommen in ihren Ermittlungen nur sehr mühsam voran und müssen einen sehr mysteriösen Fall lösen.