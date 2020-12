Am nächsten Morgen erwartet die Ermittler der Russe Egor Zuratov, der im Umfeld einer Sekte ermittelt, die in Russland und Italien operiert und deren Mitglieder sich unter Berufung auf den Sektengründer Seliwanow entmannen. Egor hält den Bauleiter Ivanov für einen der führenden Köpfe der Sekte, konnte ihn aber bislang nicht überführen. Bei dem Bauprojekt handelt es sich jedoch offenbar um ein Unternehmen der russischen Mafia, geleitet vom tschetschenischen Geschäftsmann Asvrilenko.



Unterdessen wird die Leiche des Medizinstudenten Stefano Drezzi gefunden. Auch er wurde entmannt, doch der Eingriff wurde unsauber vorgenommen, Drezzi starb. Auf einem Video Drezzis erkennt Petra die Stimme des anonymen Anrufers, Andrea Cattaro. Im Strandhaus der Cattaros finden die Ermittler Andreas Leiche. Er nahm sich aus Kummer um den Tod Stefanos das Leben, nicht jedoch ohne zuvor Petra auf einen weiteren Fall hinzuweisen.



Da Wochenende ist, durchsuchen die Ermittler das Lager der Post. Unterstützt werden sie von Reva, der mit Petras Putzfrau Alba angebandelt hat und zuletzt undercover in der Medizinischen Fakultät ermittelt hat. Als die offenbar erkrankte Alba seine Hilfe anfordert, lässt Petra ihn gehen. Wenig später ist Reva jedoch unerreichbar.