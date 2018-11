Spannendes kommt ohne Leiche aus

Aurel Manthei: Stimmt, Motorräder sind meine Leidenschaft – daher ein Aufruf in eigener Sache: Ich nehme alle Rollen gerne an, in denen ich Motorrad fahren darf. Im Moment habe ich privat zehn Maschinen in meiner Garage und meiner Werkstatt stehen, darunter eine Harley Davidson Flathead von 1940. Die Maschine, die ich als Max in "Mordshunger" fahre, zickt ständig rum. Mal ist der Vergaser zu oder sie hat eine andere Macke. Ich lege dann am Set selbst Hand an, um die Kiste wieder zum Laufen zu bringen. Dass Max Motorrad fährt, war ein großer Wunsch von mir, weil ich es privat sehr gerne mache und mir gut vorstellen konnte, dass Max auch Spaß daran hat. So langsam wird es allerdings Zeit, dass die Produktion der Maschine mal eine Runde neue Kolben und Zylinder spendiert.