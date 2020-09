Serien | Mordshunger - Mordshunger: Wilder Westen (1/7)

Gedrückte Stimmung in Klein-Beken: Eine 17-Jährige verschwindet spurlos. Die Dorfbewohner in Brittas Wirtschaft spekulieren, was mit Lara passiert sein könnte. Auch Kiki fühlt sich unwohl.