Interview mit Anna Schudt

Anna Schudts neuer Fall als Köchin und Hobby-Detektivin Britta Janssen ist besonders knifflig: In ihrem Ort wird eine Frauenleiche gefunden, die Britta zum Verwechseln ähnlich sieht. Im Interview spricht sie über die Herausforderungen des Drehs in einer Doppelrolle und das Besondere am neuen Film.