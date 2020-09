Alle Verdächtigen des Falles haben auf die eine oder andere Weise mit dem ominösen Klub zu tun. Aber niemand will sagen können, wo er ist.



Erst, nachdem in die Wohnung der Journalistin Miriam, einer guten Freundin von Tine, eingebrochen wurde und Miriam verschwunden ist, erzählt Tine endlich mehr von dem High-Society-Konzept des Klubs: Angeblich werden schöne Mädchen angeheuert, um erfolgreichen Geschäftsmännern bei glamourösen Dinnerpartys platonische Gesellschaft zu leisten - und Miriam und sie selbst waren Teil davon.



Das schreit nach einem offensiveren Ermittlungsstil: Harald und Ludwig müssen unbedingt in diesen Klub gelangen, um mehr über den windigen Betreiber Jochen Schildt herauszufinden. Doch wie den Beitrag von mindestens 10 000 Euro aufbringen? Und werden sie dort die nötigen Beweise finden?