Als die Ermittler Dr. Schön zu dem Vorfall um seine Frau verhören wollten, gab sein Anwalt vor, er sei wegen eines Schlaganfalls nicht vernehmungsfähig. Das stellte sich kurz vor dem Tod Dr. Schöns als Lüge heraus. Und Natascha Zeller hatte offenbar, laut Aussage ihrer Kollegin, noch andere Dienste im Hause Schöns getan, als nur die Haushaltshilfe. Dafür sollte Zeller am Erbe beteiligt werden. Doch auf dem Nachlassamt finden die Kommissare zwei Testamente vor. Das zweite besagt, dass das gesamte Erbe des wohlhabenden, angesehenen Münchner Bürgers Dr. Schön an einen wohltätigen Verein gehen soll, der sich um Flüchtlinge kümmert. Doch das passt kaum mit den Gerüchten zusammen, die Dr. Schön der rechten Gesinnung bezichtigen. Die drei Kommissare haben in diesem rätselhaften Fall allerhand zu tun. Angelika Flierl hat hier durch ihre Mitgliedschaft in einem neuen Chor einiges an Lösungsmöglichkeiten zu bieten.