Nachtschicht - Der letzte Job

Lisa Brenner und Yannick Kruse machen sich auf den Weg zu einer Flüchtlingsunterkunft, die von Olga König, einer alten Freundin von Lisa, geleitet wird. Dort spricht Lisa mit der traumatisierten Syrerin Odile Bakri, die am Vortag mit ihrem kleinen Sohn in der Unterkunft aufgenommen wurde. Als Lisa Odile noch einmal aufsuchen will, ist die junge Frau verschwunden und wird am nächsten Tag tot im Wald gefunden.



Lisa fühlt sich schuldig. Beladen. Belastet. Und kann diese Last nur schultern, indem sie Odiles Mörder sucht - und keine Ruhe gibt, bis sie ihn findet.



Einige Tage später wird Lisa Brenner von der internen Ermittlung vernommen. Sie hat einen Tatverdächtigen getötet - und einiges deutet darauf hin, dass dies nicht in Notwehr geschah. Die Ereignisse überschlagen sich, und dem Team der "Nachtschicht" bleibt nicht viel Zeit.