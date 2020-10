Nachtschicht - Wir sind alle keine Engel

Radio-Chef Simon ist begeistert, das bringt Quote! Dass bei Muftis Ex-Perle damit eine Sicherung durchbrennt, damit hat niemand gerechnet. Sie bedient sich aus dem reichhaltigen Waffenarsenal ihrer Brüder Dexter und Gordon und nimmt erst einmal ihre Blumenladenchefin Wilma als Geisel. Was sie genau von Wilma will, ist ihr selbst noch nicht ganz klar.



Das "Nachtschicht"-Team Lisa Brenner und Erichsen ist vor Ort, während Mimi Hu und Yannick Kruse bei Sharrondas einschlägig bekannten Nazi-Brüdern vorstellig werden. Obwohl Sharronda sich am Telefon wieder mit Mufti versöhnt, wollen Dexter und Gordon mit ihm trotzdem ein Hühnchen rupfen. Ein Unbekannter kommt ihnen allerdings zuvor und erschießt Mufti auf offener Straße. Völlig schockiert heften sich die Brüder an die Fersen des Täters. Die rasante Verfolgungsjagd durch die Hamburger Nacht wird live on Air begleitet. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse.