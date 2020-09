Thomas Conley, Mordermittler bei der NYPD in New York, jagt einen Serienmörder, der junge Frauen in einem bizarren Ritual tötet. Die Opfer sind blond, hübsch und werden zwischen gelben Blumen gefunden. Als er eine Parallele zu aktuellen Mordfällen in Schweden entdeckt, reist der nach Stockholm, um mit dem erfahrenen Ermittler Mikael Eklund zusammenarbeiten. Die Polizisten geraten wegen ihrer grundverschiedenen Methoden immer wieder aneinander, werden jedoch durch ihren Ehrgeiz den Täter aufzuspüren vereint.