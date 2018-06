Agatha Raisin

In Carsley wirken die Dinge zwar ungewohnt – aber Agatha gibt sich alle Mühe, ein Teil des Dorfes zu werden. Mit der Teilnahme am alljährlichen Quiche-Wettbewerb versucht Agatha, Eindruck bei den Dorfbewohnern zu hinterlassen. Doch es kommt anders als gedacht.

Der Preisrichter lässt sich in seiner Entscheidung von den weiblichen Reizen der Teilnehmerinnen beeindrucken. Am nächsten Tag ist der Richter tot und es kommt heraus, dass Agathas Quiche vergiftet war. Kaum im kleinen Dorf Carsley sesshaft geworden, gerät Agatha auch schon unter Mordverdacht.

Nun muss sie ihr PR-Geschick zu nutzen, um den wahren Mörder zu finden. Die Spurensuche gestaltet sich jedoch schwierig, denn viele Dorfbewohnerinnen hatten ein Motiv, den Richter zu beseitigen.

Bildquelle: ZDF