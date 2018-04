Father Brown (Mark Williams) geht auch in der vierten Staffel der gleichnamigen britischen Serie auf Verbrecherjagd. Er ist ein katholischer Pfarrer, der nicht nur auf der Kanzel seine Predikt hält. Vielmehr hat er auch das spezielle Talent Verbrechen auf zuklären. Er kann es nicht lassen, der zuständigen Polizei tatkräftig bei den Ermittlungen zu helfen, was Inspector Sullivan (Tom Chambers) so manches Mal in Rage bringt. Wieder steht Father Brown ein bewährtes Helferteam zur Seite: die Pfarramts-Sekretärin Mrs McCarthy (Sorcha Cusack), die mondäne Lady Felicia (Nancy Caroll) und ihr Chauffeur Sid Carter (Alex Price) sind stets tatkräftig zur Stelle, wenn es um die Aufklärung der unterschiedlichsten Straftaten geht.