Seit der achtjährige Anton in der schwedischen Kleinstadt Silverhöjd verschwunden ist, häufen sich unerklärliche Begebenheiten und brutale Gewalttaten. Plötzlich verschwindet auch Evas vermeintliche Tochter aus dem Krankenhaus.



Die Brüder Eddie und Jörgen Olsen schießen gemeinsam mit dem zurückgebliebenen Nicklas Gunnarsson auf Blechbüchsen im Wald. Doch unvermittelt drückt ein ohrenbetäubender Ton Jörgen zu Boden. Auch seinen zu Hilfe eilenden Bruder hält es nicht auf den Beinen. Doch es kommt noch schlimmer: Jörgen fällt ins Wasser, und eine bleiche Hand greift nach ihm. Ein seltsames Wesen treibt im Wasser. Nicklas versucht den Brüdern zu helfen und stürzt sich in den Kampf.



Eva Thörnblad arbeitet inzwischen gemeinsam mit Göran Wass für die Reichskriminalpolizei. Bei dem täglichen Briefing auf dem Polizeirevier darf Eva erstmals ihre Theorie ausbreiten, dass die Entführung Antons direkt mit der Entführung von Josefine in Verbindung stehe und dass der Fahrer eines weißen Pick-ups mit Smiley-Aufklebern dringend tatverdächtig sei. Es stellt sich heraus, dass der weiße Pick-up die Kennzeichen von einem blauen Toyota verwendet, der auf demselben Schrottplatz verschrottet worden ist wie Jeppes Taxi. Auf dem Schrottplatz angekommen, bietet sich dem Sondereinsatzkommando der Polizei ein schrecklicher Anblick. In einem der Schredder stecken die Überreste einer Leiche.

Bildquelle: ZDF