21. Juli 1969: Tag der Mondlandung. Während Peggy sich nervös vor dem Pitch bei Burger Chef zeigt, droht Don eine mögliche Kündigung. Betty bekommt Besuch von einer Freundin.

Dons berufliche Zukunft steht in der Schwebe, als Jim Cutler und Roger Sterling einen Machtkampf austragen. Die Agentur teilt sich in zwei Lager: während Cutler Don feuern will, stellen sich Pete und Sterling auf Dons Seite. Roger entwickelt daraufhin einen Plan, um Cutler aufzuhalten.

Peggy befindet sich an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Einerseits ist sie erfolgreich in ihrem Beruf, anderseits quälen sie Selbstzweifel.

Unterdessen bekommt Familie Francis Besuch von einer befreundeten Familie. Sally flirtet mit dem ältesten Sohn und erkundet ihre erwachende Sexualität.

Bildquelle: ZDF